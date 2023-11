Il Porto Robur Costa 2030 annuncia l’ingaggio a titolo definitivo di Filippo Giovagnoli. Schiacciatore, classe 2007, proviene dalla School Volley Perugia, con la quale ha vinto un titolo regionale Under 12 nella stagione 2018/19 e sfiorato la vittoria nell’Under 15 nel 2020/21. Nella scorsa annata ha debuttato anche in prima squadra militante nel campionato di serie C.

Ravenna si aggiudica uno dei migliori talenti del panorama nazionale, come conferma Marco Bonitta. “Filippo è un ragazzo che si è distinto durante l’ultimo Trofeo delle Regioni. E’ uno schiacciatore ricevitore, con buone qualità fisiche e tecniche, nel quale crediamo molto. Lo seguivamo da un po’ e siamo riusciti a portarlo a Ravenna”.

Giovagnoli è stato aggregato al gruppo dell’Under 19 che disputa oltre al campionato di categoria, anche la serie C.