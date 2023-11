Incidente nel pomeriggio di mercoledì sulla via Emilia, all’incrocio con via Basiago, poco prima delle 17. A scontrarsi, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale della Romagna Faentina, sono state due auto e un furgoncino. Dopo lo schianto, una vettura alimentata a metano ha preso fuoco. Fortunatamente tutte le persone coinvolte nel sinistro stradale sono riuscite a mettersi in salvo. Non si registrano feriti. Per spegnere il rogo è dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco di Faenza. L’auto tuttavia è andata distrutta.