Corrieri in centro storico: non ci saranno al momento variazioni negli orari di ingresso. Il Comune pensa a più telecamere

Non ci saranno al momento modifiche agli orari do accesso al centro storico per i veicoli dei corrieri. In consiglio comunale la Lista De Pascale sindaco ha presentato una serie di osservazioni per chiedere misure più stringenti in modo da ridurre il numero di furgoncini e di mezzi privati che percorrono le strade strette del centro. Dall’ottobre dello scorso anno, la consegna delle merci, per chi ha i permessi, è prevista dalle 3 alle 10 e dalle 14 alle 16 nelle zone a traffico limitato e dalle 3 alle 10 nelle aree pedonali. Con la pandemia poi sono aumentate le persone che acquistano online su internet o nei negozi di vicinato, portando così ad un aumento dei veicoli per le consegne. Nella propria interrogazione, Lista De Pascale sindaco ha presentato diverse richieste: anticipare la chiusura del centro storico ai mezzi, inasprire i controlli e aumentare il numero di telecamere intelligenti in grado di scovare automaticamente i trasgressori. Sovente infatti, in determinati varchi, i mezzi entrano poco prima delle 10 e, sapendo non esserci occhi elettronici all’uscita, escono dal centro storico più tardi del consentito.