Seconda vittoria consecutiva per la Fenix Energia che resta in vetta alla classifica insieme all’Idea Volley Bellaria, uniche due squadre a punteggio pieno dopo due giornate. Le faentine conquistano punti pesanti, ma non brillano come all’esordio in campionato, a causa anche di alcune problematiche in allenamento che hanno dovuto affrontare nei giorni precedenti alla partita.

“Era importante vincere e lo abbiamo fatto – spiega coach Mirko Mancini – Abbiamo vissuto una settimana difficile, perchè Bartoli e Rossi sono ancora ferme per infortunio e tante giocatrici hanno avuto l’influenza, e così siamo arrivati incerottati alla partita. L’umore non era quello della settimana precedente e non ho visto lo stesso atteggiamento, ma comunque siamo stati bravi, soprattutto nel primo set, perché lo abbiamo vinto 28-26 dopo aver recuperato sette punti in un momento delicato. Questa rimonta ci ha dato fiducia e abbiamo chiuso 3-0 una gara che poteva essere più complicato di quello che è stato. Sono contento del risultato e un po’ meno della prestazione, ma in settimana sappiamo su cosa lavorare per migliorare”.

Nel prossimo turno la Fenix Energia giocherà sabato 9 novembre alle 20.30 in casa del VTR Ke Car Rimini.

Mosaico Ravenna 0 Fenix Energia Faenza 0-3 (26-28; 21-25; 18-25)

FAENZA: Calubani 4, Zannoni 1, Bartoli, Sbarzaglia, D’Agostino 13, Giorgi 2, Rossi, Grandi 2, Merendi, Enabulele 15, Spada 3, Ramponi 10. All.: Mancini