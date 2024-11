Al Lungobisenzio dominio totale della squadra ravennate che ha vinto e convinto. Primo tempo dominato dal Ravenna. La squadra allenata da Marco Marchionni passa in vantaggio al 16′ con la rete di Manuzzi. Passano nove minuti e il Ravenna raddoppia ancora con Manuzzi su assit di Onofri. La Zenith non ha la forza di reagire e la squadra romagnola cala il tris con Lo Bosco (31′).

Nella ripresa la musica non cambia. Il tecnico Settesoldi prova a rivoluzionare la squadra ma il risultato non cambia. Anzi arriva il poker del Ravenna con Lordkipanidze ( 52′). La Zenith prova ad alzare il baricentro ma non punge e il Ravenna segna la quinta rete con Rrapaj con preciso diagonale (65′). La partita termina sul risultato di 0-5.