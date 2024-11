Inizia contro Cuneo l’intenso mese di dicembre della Consar che, come del resto tutte le altre squadre, scenderà in campo sei volte. Per Goi e compagni quattro di queste saranno al Pala De Andrè, una buona occasione per alimentare ulteriormente una già buona classifica, potendo contare sulla spinta del proprio pubblico.

Domani (fischio d’inizio degli arbitri Stefano Nava di Monza e Maurina Sessolo di Fontanelle di Treviso alle 18, diretta streaming su Volleyballworld.tv e differita sul canale 78 di TeleRomagna martedì alle 15) arriva la MA Acqua San Bernardo Cuneo che con la Consar condivide una quasi totale rivoluzione d’organico estiva e il piazzamento in classifica, nel gruppone delle formazioni al terzo posto a quota 17 in una classifica che vede sette squadre in tre punti.

“Stiamo avvicinandoci alla fine del girone d’andata, dove ci aspettano due scontri diretti e due sfide con squadre che stanno lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione – osserva il coach della Consar Antonio Valentini – ma che saranno da giocare e interpretare tutte nel migliore dei modi, pur con la serenità di chi sa che fin qui ha fatto un percorso più che valido”.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con voglia di rivalsa e di tornare al successo. Goi e compagni hanno perso le ultime due partite, la MA Acqua San Bernardo ha lasciato strada domenica scorsa alla Tinet Prata, ora nuova capolista, nel match in cui per la prima volta in questa stagione non ha preso punti. “Veniamo da un periodo dove non siamo stati brillantissimi, e abbiamo avuto una flessione – ammette Valentini – che abbiamo analizzato in settimana. In un’annata i cali sono fisiologici in ogni squadra, l’importante è non smarrire la fiducia e sapere bene dove stiamo andando. Come ormai ho avuto modo di dire più volte, ci siamo dati obiettivi di squadra e non li stiamo perdendo di vista. I ragazzi mi stanno dando tanti elementi per essere tranquillo sotto questo aspetto”.

La formazione di Battocchio è in questo momento, quella che ha giocato più set, 40, essendo andata per cinque volte al tie-break, come Brescia, vincendone tre, ovvero gli scontri diretti: a Brescia e Siena e in casa con Acicastello.

“Ci aspetta un avversario tosto, una partita importante ma complicata. Per provare a battere Cuneo, che ha una linea di ricezione molto valida e un palleggiatore come Sottile che riesce ancora ad esprimersi ad altissimo livello, servirà molta pazienza – conclude il coach della Consar – e noi fin qui abbiamo dimostrato di averla, ma poi dovremo anche essere bravi ad aggredirli, e nella nostra fase di cambio palla essere bravi ad imprimere più qualità al nostro gioco”.

Sfida tra ex Se per Alessio Tallone, che ha militato a Cuneo nell’annata 2021/22, sarà la terza volta da avversario, per Giulio Pinali, un anno a Ravenna nel 2020/21, sarà la seconda volta dopo avere sfidato la Consar con l’Itas Trentino. E sarà un match particolare anche per Lorenzo Grottoli, che toccherà il traguardo delle cento gare in carriera.