Alessandro Vitali, dirigente comunale de Il Popolo della Famiglia a Faenza, chiede alla amministrazione manfreda quale sia il destino del CAU di Faenza: “Come Popolo della Famiglia chiediamo al Sindaco ed alla giunta quale sarà il destino del CAU di Faenza. Riteniamo importassimo informare i cittadini su un tema così sensibile e delicato come quello della sanità.

È sotto gli occhi di tutti come quello dei centri di assistenza ed urgenza sia stato, fin dalla nascita, un percorso del tutto in salita. L’entusiasmo di Bonaccini e Donini, che parlavano di un sistema replicabile in tutta Italia, è poi scemato non appena pazienti e lavoratori del comparto sanitario hanno sbattuto la testa in questo nuovo contesto. Fu lo stesso Michele De Pascale, ora governatore, ad ammettere sostanzialmente il fallimento dei CAU.

Arrivando ad oggi con le dichiarazioni dell’assessore Regionale alla Sanità Fabi, che ha parlato chiaramente di chiudere i CAU inutili e bloccare la costruzione di quelli in previsione.

Trattandosi di medicina di base, con già la delicata situazione dei medici di famiglia, siamo a sollecitare l’amministrazione, chiedendo se ha già impostato un dialogo con la Regione.”