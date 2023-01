Il vissuto personale di un’infanzia ambientata tra le giostre del luna park di Roma è l’universo narrativo nel quale Virginia Raffaele sviluppa quel suo modo unico di divertire e commuovere, di stupire e interpretare, facendo ridere a crepapelle. Qui le memorie dell’artista si confondono con la sua fantasia visionaria lasciando emergere personaggi di un repertorio sfrenato e dando vita al popolo sghembo di una surreale commedia umana. A concertare i ritmi e i toni di questo vortice dell’immaginario interviene il tocco registico di un maestro della scena contemporanea, Federico Tiezzi. «Sono nata e cresciuta dentro un luna park – racconta di sè Virginia Raffaele-: facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro al bruco mela. Poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti».

Il testo è scritto da Raffaele insieme a Giovanni Todescan, Francesco Freyrie, Daniele Prato e allo stesso Tiezzi. Produzione ITC2000, distribuzione Terry Chegia.

Lo spettacolo è valso a Virginia Raffaele il Premio Eleonora Duse, che le è stato assegnato il 14 dicembre scorso.

Si ricorda che il tradizionale incontro del sabato con il pubblico non potrà essere organizzato a causa dei molti impegni teatrali, cinematografici e televisivi dell’artista.

Con questo spettacolo continua la collaborazione con il Centro Diego Fabbri che promuove un teatro accessibile e inclusivo. Grazie a Teatro No Limits la replica di domenica 22 gennaio sarà audiodescritta per non vedenti e ipovedenti. Per informazioni centrodiegofabbri.it

A proseguire è anche il progetto In viaggio verso il teatro, che nelle serate del 19 e 20 gennaio porterà abbonati e abbonate a teatro percorrendo le circoscrizioni Nord e Sud, compreso il comune di Alfonsine. A bordo, un esperto racconterà aneddoti legati allo spettacolo.

La Stagione dei Teatri è organizzata con il supporto del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Coop Alleanza 3.0, Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna, Assicoop Unipol Sai, Reclam, Apt Emilia-Romagna, Bcc ravennate, forlivese e imolese.

Lo spettacolo Samusà si svolge con il supporto di CNA Associazione Territoriale di Ravenna.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri; telefonicamente pagando con carta di credito e Satispay; su ravennateatro.com; presso le agenzie di La Cassa di Ravenna Spa e Iat Ravenna. Il servizio di prevendita comporta la maggiorazione del 10% sul prezzo del biglietto. I biglietti sono acquistabili con bonus 18APP e Carta del docente. Teatro Alighieri via Mariani 2 Ravenna tel. 0544 249244 aperta tutti i feriali dalle 10:00 alle 13:00, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento. Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.

Gli abbonati possono acquistare a un prezzo speciale anche i biglietti per gli spettacoli che hanno escluso dal proprio abbonamento: 12 € per i titoli in scena al Teatro Alighieri, 10 € per quelli al Teatro Rasi.

TEATRO ALIGHIERI

Platea e palco I, II e III ordine ingresso unico 40 €

Galleria e palco IV ordine ingresso unico 35 €

Loggione ingresso unico 20 €

TEATRO RASI

Settore unico

intero 18 € | ridotto* 16 € | under30 11 € | under20 9 €

*Riduzioni: Cral e gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, iscritti all’Università per gli Adulti Bosi Maramotti, Soci Coop Alleanza 3.0, EspClub Card, Soci BCC, tessera Touring Club Italiano, amici di RavennAntica, soci Stadera, soci Avis, Eurocompany, Legacoop, Confcooperative, Assicoop e Unipol.

