“Alle richieste degli industriali e dei cittadini si aggiungono anche quelle delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche: serve una manutenzione straordinaria di Via Granarolo”. A dirlo è Andrea Liverani, Consigliere Regionale e Comunale per la Lega.

“La situazione è grave, al grido della cittadinanza si è unito anche quello delle società sportive. Infatti alcune società ciclistiche hanno intrapreso una petizione per richiedere una manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Granarolo, strada che rappresenta il principale collegamento tra il centro città e le attività produttive, oltre a creare un collegamento diretto con lo svincolo autostradale e le Città vicine.”

“Versa in condizioni scandalose, in uno stato di abbandono senza precedenti. Il manto stradale risulta dissestato, con buche e crepe presenti in tutta la Via, soprattutto in prossimità delle rotonde. Con il maltempo di questi giorni la percorrenza diventa pericolosa e insostenibile”.

“Per questo abbiamo presentato, a distanza di pochi giorni, l’ennesima interrogazione in cui chiediamo che venga prevista una manutenzione straordinaria, senza perdere ulteriore tempo”