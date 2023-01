Via Granarolo pericolosa: raccolta firme per chiedere la riqualificazione dell’asfalto

Via Granarolo è pericolosa da percorrere in bici. Troppe buche e sconnessioni causano cadute e rotture. Così l’Unione Ciclistica Francesco Baracca – Lugo sta pensando di far partire una raccolta firme per stimolare l’amministrazione comunale a riasfaltare una delle più importanti vie di comunicazione di Faenza, al centro in queste settimane anche del dibattito politico, proprio perché i lavori di riqualificazione programmati dal Comune non sono ancora partiti.