“In seguito all’ennesimo episodio di delinquenza verificatosi a Massa Lombarda nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, nel quale un 31enne è stato accoltellato da uno sconosciuto al parco Piave.

Fratelli d’Italia chiede maggiore impegno e serietà nell’applicazione delle politiche di Sicurezza urbana da parte della Giunta comunale.

Memori dei buoni auspici da parte del Sindaco Daniele Bassi, il quale aveva dichiarato a fine anno di «continuare a perseguire ogni possibile decisione utile, affinché i nostri concittadini ricevano le risposte più funzionali ad aumentare la qualità della vita», ci auguriamo che le sue parole possano essere tradotte in fatti, in modo tale da garantire ai cittadini Massesi la sicurezza e la tutela che meritano.

Ricordiamo inoltre l’atteggiamento del Sindaco verso le diverse sollecitazioni fatte in Consiglio comunale dai nostri consiglieri Macagnino e Dosi in tema di sicurezza urbana, i quali l’unica irridente risposta che hanno ricevuto è stata l’accusa di far perdere tempo su questioni che non esistono.

Ecco caro Sindaco la conferma che un problema di sicurezza a Massa Lombarda esiste ed è alquanto grave non lo dice il gruppo di Fratelli d’Italia, ma lo dicono le cronache ormai tutti i giorni, lei in quanto rappresentante dei cittadini ha il dovere di farsi carico insieme alle autorità competenti della questione il più presto possibile.

Ribadisco la disponibilità del gruppo di Fratelli d’Italia, a rendersi disponibile alla collaborazione in materia di Sicurezza, proponendo valide soluzioni e suggerimenti, ribadisco che la situazione e grave e va affrontata con il coinvolgimento di ognuno di noi in prima persona”