Il 24 dicembre torna il tradizionale momento musicale in centro storico per augurare Buon Natale ai faentini, iniziativa in collaborazione con la Scuola comunale di musica Sarti e la scuola di musica Artistation di Faenza.

Come sempre, questo momento è legato al Temporary Shop di Natale della Ceramica, ormai da un anno diventato il negozio permanente ‘Spazio Ceramica Faenza’ dedicato alle botteghe degli artigiani della città, che si trova tra via Pistocchi e piazza Nenni. Sabato 24 dicembre, allievi e insegnanti delle due scuole di musica costituiranno gli elementi della ‘Xmas Marching Band’.

Alle 11, da via Pistocchi 16, nei pressi dell’ingresso di Spazio Ceramica Faenza i musicisti, porteranno lungo il centro storico brani della tradizione swing e jazz, tipici del Natale per un momento di auguri alla città, da parte di Ente Ceramica Faenza e del Comune.