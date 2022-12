Cristina D’Aniello lascia la Procura di Ravenna: nuovo incarico in Corte d’Appello a Firenze

Cristina D’Aniello lascia la Procura di Ravenna. Dopo 22 anni di servizio in tribunale a Ravenna, il sostituto procuratore continuerà la propria carriera in magistratura alla Corte d’Appello di Firenze. Per salutare la dottoressa oggi si è tenuto un momento di condivisione nell’aula di Corte d’Assise a cui hanno partecipato amici, colleghi, esponenti delle forze dell’ordine, autorità, avvocati. Cristina D’Aniello ha lavorato a casi molto importanti all’interno della comunità ravennate: l’omicidio di Giulia Ballestri, il tentato uxoricidio del cuoco brisighellese, ha coordinato indagini all’interno di case famiglia, nel porto e in ospedale, solo per citare alcuni esempi. Ha seguito la formazione di volontari, diversi gli incontri con gli studenti per parlare di bullismo e cyberbullismo.