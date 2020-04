Auguri di una Buona e serena Pasqua a tutti i nostri amici e lettori, da parte di tutto lo staff delle redazioni di Ravennawebtv e Faenzawebtv.

Grazie per l’attenzione che ci dedicate ogni giorno, per le critiche, le segnalazioni, i suggerimenti ed i complimenti, ogni vostro contributo per noi è importante.

Se volete condividere con noi questa Pasqua particolare saremo lieti di pubblicare i vostri contributo inviateci foto video saranno tutti pubblicati.

Auguroni le nostre redazioni riprenderanno regolarmente martedì 14 p.v., ma continueranno a darVi ogni informazione di rilievo nelle festività pasquali.