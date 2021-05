Via Chiavica Romea: i residenti chiedono di rallentare e diminuire i mezzi in transito

I residenti di via Chiavica Romea tornano a chiedere all’amministrazione comunale una soluzione per arginare l’alta velocità e l’eccessiva presenza di mezzi in transito lungo il quartiere. Da tempo la strada è utilizzata come via di collegamento da molti utenti per uscire da Ravenna e raggiungere la Romea, sia da chi procede in direzione Ferrara, sia per chi procede in direzione Lugo. Stesso discorso ovviamente per il senso di marcia opposto. Un traffico troppo intenso per una strada non molto larga. Spesso via Chiavica Romea viene utilizzata in maniera impropria anche da mezzi pesanti in quanto rappresenta un percorso più breve e più scorrevole. Non sono rari gli incidenti.