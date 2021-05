Covid nelle scuole, il report del Dipartimento di Sanità Pubblica: “La maggior fonte dei contagi non è la scuola”

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha presentato oggi il report che sintetizza l’attività svolta nelle scuole della provincia di Ravenna per monitorare la circolazione del Coronavirus all’interno delle strutture scolastiche. I dati, raccolti nel periodo da ottobre a dicembre 2020 e da gennaio a marzo del 2021, evidenziano come la scuola e i protocolli adottati abbiano permesso di contrastare in maniera efficace il diffondersi del virus, che si trasmette ai più giovani soprattutto in ambito familiare e non nel contesto scolastico. Su circa 4mila minori di 18 anni contagiati in provincia di Ravenna infatti, solo mille hanno contratto il virus all’interno delle mura scolastiche.