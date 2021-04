Brucia il bosco nelle colline sopra Fognano da questa mattina. Dalle 12.30 i Vigili del Fuoco sono impegnati a Fognanello dove le fiamme sono divampate in mezzo alla natura. Non si conoscono ancora le cause che hanno sprigionato il rogo. Per spegnere l’incendio sono al lavoro squadre da Faenza e da Ravenna, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Casola Valsenio. Impegnato anche l’elicottero “Drago” di Bologna. La zona infatti non è facilmente raggiungibile con i mezzi via terra e si è così ricorsi anche allo spegnimento dall’alto.

Una persona è rimasta ferita nell’incendio, un residente della zona, che ha riportato ustioni comunque giudicate non gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Fognano, ai quali spetteranno poi le indagini una volta spente le fiamme.