È tutto pronto per la quinta edizione del Sonora Radio Fest, il festival delle web radio dell’Emilia Romagna con appuntamenti a Fusignano e Bagnacavallo previsti giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 settembre.

Il Sonora Radio Fest è un progetto che indaga il mondo della comunicazione: linguaggi, metodi e strumenti, dalla radio al cinema, passando per musica, illustrazione e televisione. Nelle tre giornate si alterneranno musicisti, scrittori, speaker radiofonici, registi, attori e disegnatori e ciascun ospite porterà il proprio contributo e la propria visione della disciplina che rappresenta, aprendo una finestra sulle opportunità per i giovani.

Si comincia giovedì 21 settembre al Brainstorm di Fusignano alle 19 con un aperitivo e un’introduzione al mondo di Pedro Almodòvar condotto dall’associazione Filmeeting; alle 19.30 l’intervento «La sessualità nel cinema di Pedro Almodóvar» a cura di Andrea Chimento, giornalista del Sole 24 ore e direttore di LongTake. Alle 20.30 avrà luogo la proiezione del cortometraggio, prima visione in Italia, Strange Way of Life. La serata continuerà con un breve workshop sulla sessualità condotto da operatori del consultorio familiare e spazio giovani Ausl Romagna, e si concluderà con un’intervista video esclusiva in prima italiana al regista Pedro Almodóvar e al cast composto da Pedro Pascal ed Ethan Hawke.

Il Sonora Radio Fest continua poi a Bagnacavallo, presso l’ex convento di San Francesco: venerdì 22 settembre alle 19.45 apriranno la serata i Dabòn, giovanissimo trio di musica da camera; alle 20.30 spazio a La Revue dessinée, con una chiacchierata dedicata al giornalismo che racconta, spiega, mostra, indaga temi di interesse generale attraverso il fumetto.

Alle 21.15 spazio a Stefania Andreoli con «Imparare a sbagliare»: la psicologa, psicoterapeuta e analista, lavora da sempre con gli adolescenti e si concentrerà sul diritto dei giovani di sbagliare.

Sabato 23 settembre si parte alle 15.30 con il media verticale sul mondo del calcio Cronache di spogliatoio, che presenterà il libro Mosaico. Nel Nome del padre (Mondadori, 2023).

Alle 16.30 sarà la volta di Ciao discoteca italiana, collettivo che prende spunto da elementi stilistici del mondo del design, dell’arte e della canzone d’autore e rielabora il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana e le forme comunicative che definiscono il rapporto fra passato, cultura pop e contemporaneità.

A seguire salirà sul palco del Sonora Radio Fest Klaus che presenterà Wanderlust Vision, piattaforma di eventi, un’etichetta discografica e un’agenzia creativa e si confronterà con i ragazzi di Radio Sonora sul concetto di brand identity.

Alle 17.45 sarà il turno di Federico Melzi e Tommaso Biagetti che parleranno di fotografia e metodi di comunicazione.

Alle 18.30 Pablo Trincia e Niccolò Valandro daranno vita a una conversazione su come raccontarsi e come raccontare una storia.

Alle 19 il collettivo Poche che racconteranno come fare rete e trovare un’alternativa alla disparità del mondo della musica (e non solo); seguirà un loro dj set. Il collettivo, fondato da Elasi e Plastica, è uno spazio sicuro, aperto a producer e musiciste, per superare gli stereotipi e il sessismo che la scena si porta dietro.

Alle ore 20 Radio Sonora presenterà «Ci pensi mai?», la fanzine di Radio Sonora che coinvolge i giovani del territorio. L’idea si basa sulla volontà di rinforzare e rinvigorire la capacità attrattiva di Radio Sonora non solo tramite una comunicazione e un’identità estetica giovane, fresca e riconoscibile, ma rendendo la radio un vero e proprio incubatore di talento giovanile, fermento, idee e creatività. Ogni numero della rivista sarà pubblicato in un’apposita sezione del sito di Radio Sonora e pubblicizzato attraverso il relativo profilo Instagram; in occasione del Sonora Radio Fest uscirà il primo numero cartaceo. A seguire, gli autori di «Ci pensi mai?» sfideranno il pubblico nel Sonora Radio quiz.

Alle 21 saliranno sul palco Matteo Bordone e Laura Tonini per un talk su «Giovani e nuove dipendenze», dipendenze buone e cattive, dai videogiochi al fentanyl. Alle 21.30 il live di Drast. La serata si concluderà con il dj set di Ciao discoteca italiana.

La quinta edizione del Sonora Radio Fest darà spazio a mostre e istallazioni di giovani, quali l’illustratrice Arianna Farina, il poeta Valerio Succi e il writer Don_Bazzo. Inoltre sarà previsto uno spazio dedicato alla fanzine «Ci pensi mai?» e al merchandising del festival curato da Istinto Screenprinting.

Il ristoro durante la manifestazione sarà curato da Chiribilly bistrot.

Il Sonora Radio Fest è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con le associazioni Sonora Social Club e Filmeeting, che gestiscono Radio Sonora, e con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 14/08.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.radiosonora.it; scrivere a giovani@labassaromagna.it oppure radiosonora.info@gmail.com.