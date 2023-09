22, 23 e 24 settembre 2023 torna in Emilia-Romagna l’appuntamento con Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale che Legambiente organizza dal nord al Sud della Penisola. Obiettivo chiamare all’azione cittadini di tutte le età, ma anche amministrazioni e aziende, per ripulire insieme aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge dai rifiuti abbandonati. Una tre giorni di mobilitazione in nome dell’ambiente e per il futuro del Pianeta che in questi 30 anni ha visto crescere il numero dei partecipanti.

Tutela e valorizzazione dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità, ma anche pace e rispetto saranno come sempre i pilatri della campagna che avrà come motto “Per un clima di pace”. Oggi più che mai è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di pregiudizio violenza, di odio e discriminazione.

Giunta alla 31esima edizione, Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, che Legambiente organizza dal 1993. Oltre alle tradizionali attività di pulizia, anche quest’anno i volontari di Legambiente organizzeranno anche dei monitoraggi nei parchi urbani per stimare quantità e tipologia dei rifiuti raccolti all’interno di aree verdi. Tutto questo sarà possibile anche grazie al prezioso coinvolgimento del volontariato attivo di aziende e scuole. Verrà, inoltre, portato in primo piano anche il tema dell’inquinamento del marine litter sottolineando come la grande emergenza dei rifiuti in mare dipenda dalle nostre abitudini e da modelli di produzione e consumo sulla terraferma.

In Emilia-Romagna il ricco calendario di quest’anno prenderà il via venerdì 22 settembre mattina a Lido di Volano, con un’attività di pulizia dei rifiuti spiaggiati in collaborazione con l’IC Perlasca di Ferrara, Clara Spa e il Comune di Comacchio: oltre 200 partecipanti tra alunni e docenti prenderanno parte ad una giornata intera dedicata all’ambiente e all’educazione alla sostenibilità, incentrata sul problema dei rifiuti in mare.

Gli appuntamenti in Emilia-Romagna

PROVINCIA DI RAVENNA

Cervia-Milano Marittima

– Venerdi 22 settembre 2023 – Orario: dalle 10.00 alle 12.00 con ritrovo all’inizio della pinetina all’angolo di Via De Amicis e

Lungomare Deledda. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a venerdi 29 settembre.”

Ravenna

–Sabato 23 settembre, ore 15:30 presso “Casa Volante” in via Fiume 23 a Ravenna. (volantino)