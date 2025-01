Da gennaio a maggio, il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina torna a promuovere una serie di eventi dedicati all’adolescenza. Lo “Speciale Adolescenza” offre occasioni di incontri con esperte ed esperti che gratuitamente metteranno a disposizione il loro punto di vista durante gli incontri che, come lo scorso anno, si suddividono in incontri pubblici, gruppi di confronto per genitori e gruppi di confronto per adolescenti.

Il gruppo di confronto dei genitori “Adolescenti e cannabinoidi” sarà il primo a partire, proprio giovedì 16 gennaio dalle 18:00 alle 19:30. L’incontro è a cura del Servizio dipendenze patologiche dell’AUSL Romagna di Faenza e consiste in un ciclo di incontri di confronto e informazione rivolto a genitori di ragazzi e ragazze che consumano cannabinoidi insieme a un medico tossicologico, a una psicologa psicoterapeuta e a un educatore professionale. Tutti gli appuntamenti si terranno presso U.F.O – Spazio Adolescenza in Via S. Giovanni Bosco, 1 a Faenza (Piano terra).

Il secondo appuntamento di gennaio è la conferenza pubblica “Non solo baby gang. Gli adolescenti tra rabbia, sperimentazione e paura”, tenuta dalla dott.ssa Virginia Suigo del Centro Minotauro di Milano. In questa occasione, la psicoterapeuta, coordinatrice e docente per il master “Adolescenti trasgressivi. Valutazione e trattamento” della Fondazione Minotauro, offrirà ai partecipanti una riflessione sui comportamenti adolescenziali tra sfide, rischi e crescita personale. L’evento si terrà lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 20:30, presso Faventia Sales, in Via S. Giovanni Bosco 1, Faenza, piano terra.

Il gruppo di confronto e auto-mutuo “Come sopravvivere ad un/a figlio/a adolescente” a cura della dott.ssa Valentina Bellotti (Psicologa e psicoterapeuta) partirà invece il 28 gennaio. Gli incontri avranno una cadenza mensile e si terranno sempre alle ore 20:15 presso il Centro per le Famiglie, in Via S. Giovanni Bosco 1, Faenza, secondo piano.

All’interno della proposta dello “Speciale Adolescenza” si trova anche lo spettacolo teatrale “Partita Aperta. Il modo più sicuro per ottenere nulla da qualcosa. Il gioco compulsivo esiste, parliamone”, presentato dalla compagnia Anime Specchianti. Lo spettacolo affronta il tema del gioco compulsivo attraverso un linguaggio artistico e coinvolgente. Andrà in scena martedì 4 febbraio, alle ore 21:00, presso il Teatro Masini di Faenza. Per informazioni e prenotazioni: 3397748859 o 3203928914.

Gli eventi, curati dal Centro per le famiglie dell’Unione Romagna Faentina con la collaborazione con l’equipe dello Spazio Adolescenza “U.F.O” dell’AUSL della Romagna, sono tutti gratuiti e aperti a tutti i Comuni dell’Unione, ma è obbligatorio iscriversi. Per informazioni è possibile contattare la mail informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonare al numero 0546/691871.