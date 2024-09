Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza una serie di undici corsi di massaggio infantile per bimbi da 2 a 8 mesi in tutti e nove i Comuni della Bassa Romagna. Ogni corso si svilupperà in cinque incontri, a cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno.

Il primo corso a essere avviato sarà a Lugo nella sede del Centro per le famiglie (viale Europa 128), a partire dal 20 settembre; seguiranno poi le repliche fino a maggio 2025 su tutto il territorio.

Il massaggio infantile è un mezzo privilegiato per comunicare e stabilire un contatto con il proprio bambino. Favorisce il benessere del bimbo e dei genitori, facilitando la conoscenza delle diverse parti del corpo e prevenendo, oltre a dare sollievo, il disagio delle coliche gassose. È un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino che promuove il rilassamento di entrambi, nutrendo e sostenendo l’arte di essere genitori.

L’insegnamento avviene in piccoli gruppi di bambini e genitori. In ogni incontro verrà insegnata una parte della sequenza del massaggio, e ci si confronterà su importanti aspetti che riguardano la relazione genitore-bambino (rilassamento, sostegno, legame padre-bambino, consolazione, prevenzione delle coliche, addormentamento, eccetera).

Ogni corso è curato da un insegnante con qualifica Aimi (Associazione italiana massaggio infantile).

Il calendario dei corsi è disponibile sul sito www.labassaromagna.it e sulla pagina Facebook «Centro per le famiglie – Unione dei Comuni della Bassa Romagna»; i corsi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione.