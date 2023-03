Il Complesso dell’Osservanza aprirà le porte al pubblico dal 24 al 26 marzo per ospitare la mostra “Una stanza tutta per sé”, personale dell’artista Cora Baratti in arte Artecannibale, organizzata dalle associazioni Spine Produzione e Fatti D’Arte, con testo critico e curatela di Nadia Salamino. Il titolo della mostra è una citazione dell’omonimo saggio di Virginia Woolf, scelto per parlare della storia di una donna eretica e dell’importanza di avere uno spazio tutto per sé.

L’evento fa parte del calendario dell’edizione 2023 di “Sorelle Festival”.

Quest’anno il tema scelto per la quarta edizione del festival è “Eretiche, da streghe a parte della società”, un tema che vuole dare voce a storie di donne valorose e ribelli per combattere le discriminazioni di genere.

Per la quarta edizione, Sorelle Festival propone un viaggio che dal passato al presente permette di esplorare l’evoluzione della figura femminile attraverso la voce narrante di alcune figure simbolo che ne hanno determinato il progressivo sviluppo sociale e culturale.

Attingendo da storie di ingiustizia, violenza, persecuzione, discriminazione di genere e sottomissione, le donne sono state considerate streghe, persone da cacciare, perseguitare ed emarginare dalla società. Riflettendo su questo scuro ruolo ricoperto dalle donne nell’antichità, ma non solo, la decisione di continuare il percorso iniziato con Sorelle Festival e riscoprire i ruoli della donna nella Romagna e nell’immaginario passato.

Partire dal ruolo di streghe fino al momento dell’integrazione nella società grazie al nuovo ruolo conquistato attraverso il lavoro: un’eredità che Sorelle Festival vuole raccogliere e raccontare attraverso l’unione di discipline diverse – dalla fotografia alla danza, dalla pittura alla filosofia, dai libri ai cortometraggi – per celebrare tante voci accomunate da un messaggio di forza ed emancipazione.

Apertura della mostra venerdì 24 marzo alle ore 18:00. Aperitivo a cura di Stryx.

In programma il 26 marzo alle 17:00 una visita guidata alla mostra e alle 18:30 un talk con l’artista.

Orari di Apertura: 24, 25 marzo 18:00-21:00; 26 marzo: 17:00-21:00.

Ingresso Libero.

Per informazioni: spineproduzione@gmail.com / IG: spineproduzione.