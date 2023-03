Proseguono su tutto il territorio gli incontri tra gli operatori dell’AUSL della Romagna ed i cittadini per affrontare le tematiche riguardanti i corretti stili di vita.

Questa volta tocca al comune di Lugo: il 22 marzo alle ore 17, presso la Sala Baracca della Rocca Estense.

L’iniziativa si colloca all’interno dei progetti messi in atto sulla promozione della salute che coinvolgono l’intera cittadinanza.

In collaborazione con l’Assessorato alla Sanità del Comune di Lugo saranno presenti la Direzione del Distretto di Lugo e la Direzione delle Cure Primarie, e i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica con l’Unità Operativa di Medicina dello Sport e promozione dell’Attività Fisica nella persona del dott. Giuseppe Attisani.

Sarà un importante momento di sensibilizzazione sui benefici dell’attività fisico-motoria e di valorizzazione della pratica del camminare sia per i vantaggi che porta in termini di salute e prevenzione della cronicità sia per le ricadute positive sulla socialità e sull’ambiente.

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano che gli adulti dovrebbero svolgere almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica aerobica diintensità moderata con esercizi di rafforzamento dei principali gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte alla settimana.

I gruppi di Cammino rappresentano un’opportunità organizzata per aumentare il livello di attività fisica nella popolazione e contrastare la sedentarietà riducendo in questo modo l’insorgenza delle malattie croniche, favorendo una vita attiva e in buona salute. Sono anche un importante momento di socializzazione ed una occasione per la scoperta e la valorizzazione del territorio .