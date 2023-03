Domenica 19 marzo 2023, dalle ore 9 alle ore 12, presso Piazza IV Novembre a Bagnara di Romagna, sarà allestito un banchetto informativo del Movimento 5 Stelle. Saranno presenti anche i coordinatori regionali del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore della provincia di Ravenna, Massimo Bosi.

“Le piazze sono sempre state il luogo naturale per il Movimento 5 Stelle per incontrarsi, dialogare e raccogliere istanze e sollecitazioni dai territori. Domenica al nostro banchetto saremo a disposizione per un confronto con attivisti, simpatizzanti e cittadini su tematiche locali e su temi di rilievo nazionale. Ci sarà anche la possibilità di iscriversi al Movimento o ai gruppi territoriali e contribuire a costruire, insieme a noi, il futuro dei nostri comuni e del nostro Paese.