Sette offerte per gestire e riaprire il Pineta a Milano Marittima. Si è tenuta oggi l’asta per il futuro del noto locale nello studio dell’avvocato Marco Bigari di Ravenna, legale rappresentante del commercialista Claudio Colatorti, nominato dal tribunale di Ravenna come curatore del marchio e liquidatore dell’Andromeda Srl, la precedente gestione fallita nel dicembre scorso con ancora diversi creditori da saldare.

Ad aggiudicarsi l’asta, dopo diversi rilanci, è stata una società all’interno del gruppo imprenditoriale dello stilista Roberto Cavalli. L’azienda, quindi, potrà subentrare nell’attività appena finite le formalità di rito. I proventi dell’asta invece potranno essere utilizzati a favore dei creditori.

Tuttavia, dal punto di vista giudiziario, la questione potrebbe non essere ancora chiusa. La società Hdp22, che si era succeduta all’Andromeda nella gestione del Pineta, può ancora presentare ricorso contro il sequestro dei giorni scorsi. Sull’Hdp22 però pende la richiesta di sfratto del proprietario dell’immobile a causa degli affitti non pagati. Anche su questa questione si attende il giudizio in tribunale.