Nella giornata di oggi il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha fatto visita alla signora Paola, per tutti ‘Paolina’, Sbarzaglia in occasione dei suoi 100 anni, nata il 27 marzo 1923. Ottava di undici figli la signora Sbarzaglia ha sempre vissuto tra Faenza e Brisighella. Oggi vive, assieme ad altri ospiti, in una Casa famiglia nella frazione di Reda. A festeggiare Paolina il figlio, i tanti nipoti e pronipoti assieme agli amici di famiglia e al personale della Casa.

Il sindaco Massimo Isola ha portato alla signora Paola Sbarzaglia gli auguri della città donandole una litografia a tiratura limitata di una veduta faentina da un disegno originale di Romolo Liverani.