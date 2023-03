Il Cibus di Parma apre con un blitz della Coldiretti con centinaia di agricoltori provenienti dalle campagne contro i rischi del cibo in provetta nel cuore della Food Valley italiana per sostenere e accelerare la conversione definitiva in legge del DDL del Consiglio dei Ministri che vieta in Italia gli alimenti ottenuti in laboratorio.

L’appuntamento, al quale parteciperà anche una numerosa delegazione composta da giovani agricoltori provenienti dalla provincia di Ravenna, è per la giornata inaugurale della principale Fiera del Made in Italy a tavola domani mercoledì 29 marzo alle ore 10 nello stand della Coldiretti al Padiglione 5 – Stand I004 dove sarà presentata la rassegna delle tipicità nazionali messe più a rischio dalle inquietanti sperimentazioni, con la diffusione del primo studio sull’atteggiamento dei consumatori e sui danni provocati dagli alimenti in provetta alla filiera Made in Italy.

Nell’arco dei due giorni verranno presentate ricerche ed esposizioni mirate sul valore dell’agroalimentare nazionale e sulle nuove minacce da contrastare.