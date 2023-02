In occasione della giornata mondiale contro l’epilessia, sabato 25 febbraio dalle ore 9 nella Sala Avis dell’ospedale di Faenza (viale Stradone 9), si svolgerà un convegno dal titolo “ I percorsi dell’epilessia in Romagna: recepimento delle direttive PDTA (Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) regionali. Al convegno si confronteranno i professionisti di Ausl Romagna ( come da programma allegato) sulla gestione dei percorsi, rete dei servizi e trattamento clinico delle persone affette dalla patologia.

Il Convegno organizzato da Ausl Romagna ha il patrocinio dell’Associazione Italiana Epilessia, della Lega Italiana contro l’epilessia (sezione Emilia Romagna).