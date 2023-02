Lunedì 27 e martedì 28 febbraio sarà chiusa al transito, per lavori di manutenzione al manto stradale, sarà chiusa via San Biagio Antico, dal civico 7 a via Monte Brullo .

Il transito sarà limitato ai soli residenti e ai mezzi di soccorso. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto mediante segnaletica temporanea di cantiere.