Si terrà nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2024 il convegno nazionale di studi dal titolo Il sistema repubblicano trent’anni dopo “la grande crisi”. Storicizzare il tempo presente. Il convegno, promosso dalla Fondazione Casa di Oriani in collaborazione con Università di Bologna-Dipartimento di beni culturali, grazie anche ai contributi del Ministero del Cultura e dei Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si propone di avviare una riflessione storica sugli anni di passaggio dalla cosiddetta “Repubblica dei partiti” a quelli del tentativo di evoluzione bipolare, partendo da un approccio storico-politico ma approfondendo anche la dimensione della politica internazionale, della storia delle istituzioni, di quella economica e, infine, degli interessanti mutamenti sociali e dei costumi, chiamando a un dialogo interdisciplinare storici, sociologi, politologi e costituzionalisti. Il convegno si articolerà in tre sessioni presso la Sala Spadolini della Biblioteca Oriani, giovedì 24 ottobre ore 15.00-19.00 e venerdì 25 ottobre ore 9.30-12.30 e 14.30-16.00, con la partecipazione di autorevoli studiosi delle più prestigiose università italiane ed europee [in allegato il programma completo]. A margine del convegno, sabato 26 ottobre ore 10.30-12.30, si svolgerà presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, una tavola rotonda coordinata dal Prof. Marc Lazar di Sciences-Po Parigi e dell’Università Luiss Guido Carli con la partecipazione di alcuni protagonisti di quella stagione politica: Gennaro Acquaviva, Pier Ferdinando Casini, Pierluigi Castagnetti, Gianfranco Fini, Giorgio La Malfa, Mariotto Segni, Livia Turco.

L’accesso al convegno e alla tavola rotonda è libero e valido per l’aggiornamento dei docenti.

Tutte le sessioni del convegno e della tavola rotonda saranno videoriprese da RADIO RADICALE, che le renderà disponibili già ogni sera sul proprio sito (www.radioradicale.it, sezione agenda), dove resteranno online.