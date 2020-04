Dal giorno 15 aprile si aggirava nei pressi del centro storico di Ravenna, un coniglio selvatico, in particolare la zona era quella di Via Barbiani e il giardino del museo Domus dei Tappeti di Pietra. Alcune persone si erano interessate per catturare e mettere in sicurezza l’animale ma non erano riuscite nell’intento. Con l’aiuto di una gabbia trappola, messa a disposizione dalla Sezione Provinciale Enpa Ravenna, il coniglio questa mattina è stato catturato e consegnato ai volontari dell’ente, che si occuperanno di liberarlo in un luogo più adatto alle sue esigenze.