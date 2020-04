“Il periodo di quarantena forzata ci ha costretti a non poter praticare alcuna attività fisica e ci ha impedito di fruire dei nostri parchi pubblici in queste calde giornate primaverili. Condizione che si protrae da quasi 2 mesi e che può avere ripercussioni sul nostro benessere psicofisico” afferma la Lista Civica La Pigna.

“Ora che il Governo nazionale sta per allentare le misure restrittive, sarà possibile trasformare i parchi pubblici in palestre a cielo aperto per consentire a grandi e piccini, di fare attività fisica con il controllo da parte della Polizia Locale e nel rispetto delle regole già in uso per la riapertura mercati” spiega La Pigna.

“In tutto questo possono essere coinvolte le associazioni sportive e/o le palestre del nostro territorio che, in attesa della ripartenza delle loro attività, potranno organizzare e gestire i corsi, sulla base di un accordo con il Comune, che preveda luoghi e orari di attività precisi, il mantenimento del distanziamento sociale ed il rispetto delle misure di sicurezza.

Il tutto sotto lo sguardo vigile della Polizia Locale, così che luoghi come il parco Baronio o il parco Teodorico, per citarne alcuni, possano diventare fruibili in modo organizzato ed evitando pericoloso assembramenti” continua La Pigna.

“Le palestre a cielo aperto” potranno fingere anche da banco di prova per cinema, didattica, eventi, tutto sempre a distanza di sicurezza. Invitiamo il Sindaco de Pascale a prendere in considerazione questa proposta e a stimolare gli uffici comunali per studiarne fattibilità e soluzioni” conclude La Pigna.