Incendio in un garage in via Guidone oggi alle 16.15, dei passanti hanno notato un denso fumo nero uscire da una porta di un garage del Palazzo di via Guidone lato piazza San Francesco, i Vigili del fuoco allertati sono intervenuti subito con un automezzo e hanno poi richiesto il camion tecnico con bombole e respiratori. Da una prima ricostruzione si parla di un tombino pavimentale dal quale esce un denso fumo nero, l’intervento è ancora in corso.

La strada è chiusa al traffico