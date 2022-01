L’OraSì Ravenna supera la Next Nardò 64-82 al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, una vittoria che tutto il gruppo intende dedicare a Davide Denegri, colpito dal terribile lutto della scomparsa del padre proprio alla vigilia della partenza per Lecce. Una partita equilibrata, che ha avuto la svolta nel secondo quarto, con un parziale di 10-30 per Ravenna che ha indirizzato la gara per i ragazzi di coach Lotesoriere, bravi poi a mantenere il vantaggio negli ultimi due quarti. Tre giocatori in doppia cifra, Tilghman (22 punti), Sullivan (19 con 14 rimbalzi), Cinciarini (15).

La partita

Dopo il minuto di silenzio per ricordare il papà del giocatore giallorosso, l’OraSì scende in campo con Tilghman, Cinciarini, Arnaldo, Sullivan e Simioni. L’inizio è equilibrato con vantaggi minimi, Arnaldo e Sullivan in evidenza a rimbalzo e autori di 11 punti complessivi. Entrano Oxilia, Gazzotti e Berdini, nel finale Nardò con sette punti consecutivi di Ferguson chiude avanti 24-18.

Ritmi alti anche in avvio di secondo quarto con Cinciarini, Sullivan e Oxilia che riportano subito l’OraSì a contatto (28-27), timeout Nardò. L’appoggio di Sullivan vale il nuovo vantaggio Ravenna, poi puntellato dalle due triple del capitano (28-35). I giallorossi chiudono l’area e allungano in maniera convinta ancora con Cinciarini, Nardò prova a restare a contatto con i punti di Poletti, ma i due canestri consecutivi di Tilghman valgono il +13 OraSì.

I liberi di Cinciarini mettono fine al secondo quarto, terminato con il punteggio di 10-30, per il 34-48 con cui si va all’intervallo lungo.

Al ritorno in campo Ravenna si mantiene sul pezzo, contiene l’avvio di Nardò e va a segno con Sullivan e Tilghman nei primi due minuti (34-52). Il timeout lampo di coach Gandini scuote i padroni di casa che segnano cinque punti di fila e questa volta è coach Lotesoriere a fermare il gioco. La tripla di Sullivan vale il nuovo +16 OraSì, Nardò si riavvicina, Berdini e Simioni sono bravi a trovare punti dentro l’area, si va all’ultima pausa sul 54-63.

Nardò arriva fino al -7, ma Ravenna trova in Tilghman l’uomo del momento, prima con un canestro dalla media poi con una tripla dal palleggio (58-70). La difesa sale di livello e in un paio di azioni l’OraSì torna a +16. Nel finale c’è spezio anche per l’ingresso di Ciadini e Martini, con quest’ultimo che trova anche i due punti. Finisce 64-82, una vittoria fortemente voluta da tutto il gruppo.

Sala Stampa

Il capitano Daniele Cinciarini ha parlato a nome di tutta la squadra: “Una vittoria molto importante per noi, che vale doppio, perché oltre oltre ai due punti c’era un motivo particolare. Purtroppo è venuto a mancare il papà di Davide Denegri e per noi era quasi un dovere morale vincere per il nostro compagno. Ci tenevamo tantissimo e questa vittoria è per lui. Ti vogliamo bene, Davide”

Coach Alessandro Lotesoriere: “Il capitano ha spiegato quanto fosse importante per noi, oggi. Anche a nome dello staff e della società ci stringiamo in un forte abbraccio a Davide e alla sua famiglia, speriamo che in un momento così difficile per loro questa partita possa avergli strappato un sorriso.

Siamo venuti preparati a giocare contro una squadra che ha nel tiro da tre la sua arma principale, all’inizio ci siamo preoccupati molto del tiro da fuori e abbiamo concesso qualcosa sui vantaggi che si sono costruiti.

Nel secondo quarto abbiamo trovato le misure difensive, abbiamo approfittato anche di alcuni errori di Nardò che ci hanno permesso di sfruttare dei vantaggi in campo aperto e quella è stata la chiave che ci ha permesso di fare il break, che abbiamo mantenuto negli ultimi due quarti. La partita è rimasta viva, con un punteggio finale forse troppo largo per quelli che sono stati i reali valori in campo. Sono molto contento della prova di solidità dei ragazzi e di come abbiano fronteggiato l’assenza di Davide. Lo stesso Cinciarini ha stretto i denti ed è rimasto in campo e ci ha dato una grande mano in un momento importante. Due punti che valgono doppio visto anche il valore dell’avversario, su un campo in cui molte squadre faranno fatica“.

Il tabellino

Next Nardò – OraSì Ravenna 64-82 (24-18, 34-48, 54-63)

Nardò: Poletti 21, Amato 16, Leonzio 5, La Torre, Ferguson 9, Jerkovic 5, Jankovic, Baccassino NE, Cappelluti NE, Thomas 4, Tyrtyshnik NE, Fallucca 4. All.: Gandini.

OraSì Ravenna: Simioni 6, Arnaldo 5, Sullivan 19, Tilghman 22, Gazzotti 3, Oxilia 6, Berdini 4, Martini 2, Cinciarini 15, Ciadini. All.: Lotesoriere.