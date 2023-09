Tre richieste al Governo dalla Regione Emilia-Romagna

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in ritorno da Tredozio, in visita al territorio colpito severamente dal territorio, ha ribadito in conferenza stampa a Bologna, assieme al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, al Sindaco di Cesena, Enzo Lattuca ed altri amministratori, le necessità della Regione per ricostruire nel post alluvione. Mancano 1,2 miliardi di euro, serve la possibilità di accedere al credito d’imposta e vi è bisogno di personale per il Commissario Straordinario. Gli emendamenti al Decreto legge, con il sostegno di diverse forze politiche bi-partisan, sono fondamentali ed urgenti.