Un fine settimana all’insegna della rievocazione storica è quello in programma sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre a Faenza, con gli sbandieratori del Niballo Palio di Faenza che si preparano a portare nella rinascimentale piazza del Popolo i colori dei cinque Rioni e la musica di tamburini e chiarine in occasione del Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musici. La manifestazione di rievocazione storica faentina, che dal 1959, ogni anno e per tutto il mese di giugno, riporta in auge i fasti della Signoria Manfredi nel periodo compreso tra il governo di Gian Galeazzo (1375–1417) e quello di Astorgio III (1485–1502), ha visto quest’anno un calendario rivisitato a causa dell’emergenza alluvione che ha colpito la città nel mese di maggio e che ha costretto ad una riprogrammazione ridotta delle manifestazioni con la sola Giostra del Niballo a fine luglio e il posticipo del Torneo delle bandiere a questo fine settimana di inizio autunno. A scendere in Piazza saranno oltre 120 atleti in costume di tutte le età, per uno spettacolo davvero imperdibile che arriva dopo mesi difficili e che vuole essere un forte segnale in linea con la volontà di riportare alla normalità gli appuntamenti tanto attesi dai faentini e dagli amanti di rievocazione storica.

Il calendario del fine settimana

Un’occasione imperdibile per vivere l’emozione di veder volteggiare le bandiere degli atleti faentini – campioni d’Italia nel 2022 e con una lunga tradizione nell’arte della bandiera che ha fatto scuola in tutto il Paese – in una suggestiva Piazza del Popolo in notturna: il rullo dei tamburi accompagnato dall’inconfondibile suono delle chiarine trasporterà così il pubblico in un viaggio nel tempo nella magica atmosfera della Signoria dei Manfredi. Il calendario prevede sabato 30 settembre alle 20.00 il Torneo Alfieri Bandieranti e Musici nelle specialità Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici, mentre domenica è previsto un duplice appuntamento con i giovanissimi alle ore 15 e con Singolo Under 21, Coppia Under 21 e Coppia tradizionale la sera alle 20. In caso di maltempo le gare del 30 settembre verranno spostate al PalaCattani e quelle di domenica 1 ottobre al PalaBubani.

Dove vedere le gare delle bandiere

Per chi non potesse essere in piazza del Popolo, le due serate di gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali del Niballo Palio di Faenza (Youtube, Fb e sito www.paliodifaenza.it). Un modo facile e immediato per non perdere lo spettacolo o per rivederle anche nei giorni successivi e continuare a vivere la magia di queste serate in piazza del Popolo. La sintesi delle gare verrà poi trasmessa su TeleRomagna (canale 14) domenica 8 ottobre alle 21 (con replica mercoledì 11 ottobre alle 23.30) per la serata del 30 settembre e domenica 15 ottobre alle 21 (con replica mercoledì 18 ottobre alle 23.30) per la serata dell’1 ottobre.