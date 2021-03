L’Historic Minardi Day quest’anno si farà: la festa in programma a fine agosto

L’Historic Minardi Day slitta a fine agosto. La festa dedicata alla scuderia faentina solitamente in programma fra l’inverno e la primavera quest’anno si terrà nella seconda metà d’estate a causa della pandemia. Il teatro sarà sempre l’autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola, nel weekend del 28 e 29 agosto. La festa quest’anno era in programma in aprile. La festa è arrivata alla sua quinta edizione, dopo che l’anno scorso era stata annullata come molti altri eventi, ideata nel 2016 per celebrare gli anni del team Minardi legati al mondo delle corse, in tutte le categorie, ma in particolare ovviamente in Formula 1.