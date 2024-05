Tornano i Centri Estivi 2024 organizzati dalla Fondazione Marri-S.Umiltà. “I centri estivi sono un’occasione preziosa, per far trascorrere ai più giovani giornate divertenti ed educative insieme ai propri coetanei, sfruttando i meravigliosi spazi della fondazione: dal giardino didattico alle aule STEM e i laboratori”.

Le proposte sono realizzate in collaborazione con tante realtà educative e non del territorio fra cui Scuole di Musica G. Sarti, Scuola di Disegno e Plastica T.Minardi, Faventia Sales, Seminario Diocesano e LA BCC Ravennate, forlivese e imolese.

Per la fascia 3-5 anni, infanzia, il CREEM Marri-S.Umiltà “Olimpic Games Paris 2024”

Per la fascia 3 – 5 anni (Scuola dell’Infanzia) il centro estivo prenderà il via dall’1 luglio per 4 settimane, ovvero fino al 26 luglio con orario 7.30-17.00. Il Centro Estivo si svolgerà presso la sede di S.Umiltà in Via Bondiolo 38 e presso la sede si S.Rocco, in Via S.Giovanni Paolo II, 56-58. Entrambe le strutture permettono di vivere l’esperienza nel parco interno recintato, a stretto contatto con la natura. Le attività sono organizzate per la crescita dei piccoli a 360°, con particolare attenzione all’educazione e alla relazione, attraverso insegnanti, educatori ed operatori con esperienza sul campo, in ascolto e attenti ad ogni bambino/a, coordinati e guidati da un progetto educativo condiviso. Ulteriori informazioni su tariffe e periodo su www.sumilta.it

Il Centro Estivo per la fascia 6-11 anni

Per la fascia 6-11 anni, i bambini e bambine delle scuole Primarie, diverse proposte:

Dal 10 al 21 giugno il Campus STEAM, per approfondire in maniera divertente e coinvolgente le arti e le scienze ( aperto anche alle scuole medie)

Dal 10 al 21 giugno si terrà l'English Summer Camp, in collaborazione con English Prep School e con la presenza di insegnanti madrelingua. La proposta prevede giochi, percorsi laboratoriali, rappresentazioni teatrali e altre attività in inglese, per un perfezionamento della lingua in tutti i suoi aspetti.

Dal 10 al 21 giugno il Campus Arte e Musica, per trascorre giornate a stretto contatto con la pittura, il canto e gli strumenti musicali, con un saggio alla fine del percorso.

Dal 10 al 21 giugno il Campus Teatro: diventare attori e approfondire la magia del teatro e della recitazione

Dal 24 al 28 giugno la Settimana delle Musica. I bambini potranno conoscere e provare vari strumenti musicali; tramite giochi e attività sonore scopriranno il ritmo e i vari linguaggi del suono.

Dall'1 al 5 luglio si terrà la "Settimana nel Verde": una settimana immersi nella natura con passeggiate, laboratori specifici sulla botanica, esplorazione della fauna, studio delle tracce degli animali, approfondimento del tipo di piante attorno alla struttura, scoperta delle tradizioni del territorio, per crescere nella consapevolezza dell'ambiente in cui viviamo.

Dall'8 al 12 luglio si terrà la "Settimana nel Giallo": per una settimana i bimbi, con l'aiuto del detective più famoso al mondo, risolveranno misteri ed enigmi. Giochi, rappresentazioni teatrali, laboratori manuali metteranno alla prova intuizione, creatività, capacità di espressione e di osservazione.

Dal 15 al 19 luglio la Settimana dello Sport, in collaborazione con i centri sportivi della città, per una settimana all'insegna della scoperta dei diversi sport per i più giovani.

Come iscriversi e contributi per le famiglie

E’ possibile iscriversi ai Centri Estivi visitando la sezione specifica sul sito della scuola