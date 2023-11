Torna il Natale e, come sempre, torna il calendario di eventi invernali realizzato dall’Amministrazione in collaborazione con le Associazioni locali. Giochi, letture, esposizioni d’arte, esperienze di incontro con gli autori, concerti, conferenze, spettacoli di danza: una rassegna ricca di proposte per coinvolgere tutta la cittadinanza, dai più piccini ai più grandi!

Il clima più tipicamente “natalizio” si potrà respirare domenica 17 dicembre in Piazza Bernardi. Grazie allo spettacolo “Il castello della Regione dei Ghiacci”, all’allestimento dei giochi “di una volta”, al mercatino degli hobbisti, agli stand di cantine vinicole locali, alle performance artistiche e musicali dal vivo, il centro storico si immergerà in un’atmosfera festosa. Merenda e vin brulé a cura dell’Associazione Pro Loco e di Slam Drunk Basket non mancheranno, per scaldare il clima dicembrino.

Una novità rispetto al ventaglio delle proposte più tradizionali della rassegna è costituita da due incontri di approfondimento su temi impegnativi quali il lacerante conflitto israelo-palestinese e la Memoria, trattati con approccio attoriale dal sensibile divulgatore Luca Rosetti. «L’obiettivo è di formulare una proposta culturale in grado di intrattenere, ma anche di conoscere e crescere, cosa di cui ognuno di noi ha bisogno nella propria quotidianità e che passa attraverso le arti», afferma l’Assessore alla Cultura Luca Selvatici, il quale sottolinea come la rassegna “A Castello per Natale” sia completato, nella pluralità delle iniziative, da alcune esposizioni che le conferiranno spessore artistico: la mostra di terracotte e ceramiche invetriate di Alberto Mingotti a cura di Claudio Spadoni nella cornice della ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, l’esposizione di Madonne in ceramica a cura di Gianfranco Budini e dei Presepi presso il Mulino Scodellino e l’esposizione di opere scultoree di Stefano Zaniboni presso la Chiesa di San Sebastiano.

«Due mesi di attività a tutto tondo in cui si sono recuperati eventi sospesi questa estate per alleggerire una rassegna estiva che nasceva sul bagnato dell’alluvione, e pensato a qualcosa di nuovo – continua Selvatici – Si parlerà di ragazzi e scuola con il prof. Enrico Galiano, di musica e vino con Omar Pedrini, di bullismo con Andrea Franzoso, e di tanto altro anche sul programma delle associazioni che ancora una volta, con un contributo prezioso e fondamentale, arricchiscono il calendario di un paese che desidera e che ha bisogno di fermento ed entusiasmo.»

Il primo degli eventi in rassegna – quasi uno al giorno – sarà il talk del 30 novembre alle 21.00 presso la Biblioteca Comunale L. Dal Pane, insieme a Luigi Bertaccini, dj, giornalista e divulgatore di storia del rock’n’roll che racconterà la storia di Lou Reed attraverso la biografia ufficiale di recente pubblicazione “Lou Reed, the king of New York” dove emergeranno le innumerevoli fasi artistiche dell’artista che ha saputo parlare al mondo con tutti i linguaggi dell’arte, dalla musica al cinema al teatro. Dal periodo punk ai rapporti conflittuali con Bowie, fino ai grandi album della maturità. Luigi Bertaccini, giá dj resident sulla scena rock anni ’80 e 90 in locali storici come Vidia, Slego, Rolling Stone, Riò, Indie, Cotton Club, Modern Casinò, ha diretto la cesenate Radio Melody. Negli anni ’90 ha collaborato con la casa discografica Vox Pop e ha fondato la sua etichetta Gina dischi. Dal 2000 è entrato nel mondo del giornalismo, prima di creare nel 2010 il sito di informazione culturale www.e20romagna.it di cui è stato direttore responsabile. Da gennaio 2016 è nello staff che cura la fascia radiofonica serale Melody Box su Radio Icaro Rubicone, che recupera lo spirito e ripropone i conduttori dello staff originale di Radio Melody, raggiungendo anche la top 20 dei programmi in podcast più ascoltati sul portale a livello mondiale di Mixcloud.

Il calendario completo degli eventi è reperibile in cartaceo negli esercizi commerciali del paese o presso la Biblioteca Comunale, mentre sul sito del Comune di Castel Bolognese e sulle sue pagine social sarà pubblicato il calendario in formato digitale.