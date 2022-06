Giornata impegnativa domenica 22 maggio scorso per i due bizantini in gara, che, a dispetto di una settimana decisamente calda, hanno dovuto combattere con le basse temperature e la pioggia caduta insistentemente per quasi tutta la durata della gara.

Le difficili condizioni meteo hanno infatti reso il campo, già molto tecnico di per sé, un vero e proprio incubo per quanto riguarda l’impervio e lo scivoloso, viste le pendenze estreme sia in salita che in discesa ( fino al 45%).

Questo non ha impedito ai giallorossi di centrare il risultato e di regalarsi e regalare alla compagnia altri due ottimi risultati: entrambi terminano in testa la fase di qualifica nelle rispettive divisioni e categorie conquistando il titolo di Campione Regionale di classe per l’arco olimpico master maschile Tozzola e il titolo di Campionessa Regionale di classe per l’arco nudo master femminile la Padovani, accedendo così alla fase finale degli scontri individuali.

Scontri che si sono tenuti nel tardo pomeriggio dopo il rientro di tutte le pattuglie.

Nulla di fatto in semifinale per Marcello Tozzola che si difende contro il Campione Europeo Campagna Luca Palazzi non riuscendo ad approfittare di un suo grosso errore, restituendogli il favore e perdendo per 51-46.

Tozzola si rifà nella finale per il bronzo contro Draghetti che domina le prime tre distanze, ma nella distanza lunga, i 60 metri finali, deve cedere il passo al bizantino che gli impone un perentorio 5-4-4 contro un 3-3-1. Tozzola vince così la medaglia di bronzo assoluta per l’arco olimpico maschile soffiando il terzo posto a Draghetti per un solo punto 46-45.

Niente da fare invece per Angela Padovani, che, provata da una giornata di freddo e pioggia, non riesce a dare il meglio di se, giocando sia le fasi di semifinale che di finale, molto al di sotto delle proprie capacità e regalando, letteralmente, le buone possibilità di medaglia. Chiude con il 4° posto assoluto per l’arco nudo femminile.

Nella giornata di domenica gli Arcieri Bizantini sono stati protagonisti anche su un altro campo di gara “non ufficiale”. Dopo due anni di stop forzato, è tornato lo storico “Trofeo dell’Anello” gara organizzata all’interno della manifestazione “Lo sposalizio del mare” a Cervia.

L’ultima edizione del 2019 aveva segnato l’egemonia giallo-rossa, con tre podi su tre. Anche in questa edizione i giallorossi si sono difesi bene, arrivando in tre, Simone Pizzi, Massimo Venturi e Mirko Sebastian Grassi, fino alle fasi finali con i bersagli più piccoli.

Il miglior piazzamento è il 4° posto di Mirko Sebastian Grassi.