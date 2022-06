L’Associazione Dis-ORDINE, ex allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna partecipa alla XV edizione del Festival delle Culture presso gli spazi delle Artificerie Almagià promossa dal Comune di Ravenna. Le serate del 3 – 4 – 5 giugno 2022 vedranno il coinvolgimento attivo della cittadinanza dando voce ad un pluralismo culturale che l’Associazione metterà in campo attraverso un laboratorio di mosaico in diretta aperto al pubblico.

Saranno i benvenuti tutti coloro che desidereranno mettersi alla prova e realizzare un piccolo ricordo musivo con le proprie mani insieme all’aiuto dei giovani Maestri del Dis-ORDINE Chiara Sansoni, Serena Saporetti, Marika Dall’Omo, Marianna Luordo e Sofia Laghi.