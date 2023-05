Colonialismo, immigrazione, razzismo: Gurnah incontra gli studenti di Ravenna

Il Premio Nobel Abdulrazak Gurnah ha incontrato gli studenti di Ravenna. Hanno partecipato tutte le scuole superiori del capoluogo bizantino. 750 studenti che nei mesi scorsi hanno letto quattro libri dello scrittore tradotti in Italia (Sulla riva del mare, Il disertore, Cuore di Ghiaia, Voci in Fuga). Si tratta dell’unico evento del Festival delle Culture sopravvissuto all’annullamento dell’edizione 2023 decisa a fronte dell’alluvione. Gurnah ha ricevuto anche un premio da parte del Comune di Ravenna per la sua capacità di esplorare la storia coloniale e postcoloniale, narrandone le violenze, costruendo tuttavia una visione del futuro pacifica e solidale.

Il confronto con gli studenti si è focalizzato proprio su questi temi e ovviamente sugli aspetti legati all’immigrazione, alle differenze culturali e al razzismo.