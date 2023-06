MOTOGP

Positiva top9 per il Team Gresini Racing MotoGP che al Sachsenring piazza entrambi i suoi piloti in zona punti con Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio rispettivamente in settima e nona posizione.

Una sorta di conferma sia per lo spagnolo che per l’italiano, positivi e concreti durante tutto il fine settimana e che oggi raccolgono finalmente un risultato importante anche in vista dell’ultima tappa della tripletta ad Assen tra pochi giorni.

Da sottolineare in particolare la bella rimonta del Diggia, che ad un certo punto della gara era addirittura 14º. Ben cinque piazze recuperate e quarta top 10 stagionale dopo Argentina, Texas e Le Mans.

MOTO2

Si è concluso domenica il secondo di tre round consecutivi: il Team Moto2 QJMOTOR GRESINI si ritrova 5° in campionato con 94 punti, 3 dei quali conquistati in Germania da Filip Salač che ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione in quella che per lui è stata la gara di casa. Il pilota #12 puntava a qualcosa di più questo weekend, ma un problema in frenata, lo stesso del Mugello, gli impedisce di guidare al 100%: decide di non correre rischi e portare a casa il miglior risultato possibile che gli permette di rimanere 5° nella classifica generale.

Un inizio gara complicato per Jeremy Alcoba che alla prima curva stacca troppo forte e a causa di un contatto con un pilota e gli viene dato un long lap penalty, che lo porta subito a perdere 9 posizioni. Da lì inizia la rimonta: il passo gara dello spagnolo non è male e gli permette di chiudere la gara sedicesimo, ad un passo dalla zona punti.