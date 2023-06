Altra gara deludente in Canada per l’Alpha Tauri. Tsunoda chiude la corsa quattordicesimo. De Vries quattro posizioni più indietro. A penalizzare la prestazione di domenica, una sessione di prove non proprio positiva. In gara, il giapponese ha guidato bene fino alla Virtual Safety Car, poi la squadra ha pasticciato con le strategie e alla ripartenza la monoposto faentina non ha più mantenuto il passo di inizio gara.

Sul risultato dell’olandese invece ha influito notevolmente l’uscita di pista durante il duello con Kevin Magnussen. Per rientrare sul tracciato in retromarcia De Vries ha perso molto tempo, potendo eseguire la manovra solo con pista libera.

Il risultato delle qualifiche di ieri ha reso la corsa odierno ancora più difficile” ha riconosciuto Jody Egginton, direttore tecnico della squadra. “Questo, unitamente alla penalità di tre posizioni per Yuki, ci ha costretto a provare qualcosa di diverso e che purtroppo non ha pagato. Abbiamo fatto una sosta molto anticipata con Yuki per sfruttare la pista libera e recuperare il tempo di gara. La strategia stava funzionando abbastanza bene e Yuki è rientrato nel gruppo, tuttavia, avendo perso un po’ di tempo dietro Magnussen con gomme più vecchie, è stata presa la decisione di passare a una strategia a due soste. Questa scelta ci è costata qualche posizione in più del previsto a causa di un pitstop lento; quindi, alla fine non siamo riusciti a rientrare nel gruppo guidato da Albon. La gara di Nyck si è svolta principalmente nel traffico e, sfortunatamente, la sua prima sosta è stata effettuata il giro prima della safety car, il che significa che non ha potuto approfittare dell’undercut. Le diverse bandiere blu e il successivo contatto con Magnussen gli è costato altro tempo. Dobbiamo riesaminare la gara di Yuki per capire se avessimo potuto fare meglio con Yuki rimanendo su una sosta. Le qualifiche sono state l’aspetto chiave del fine settimana e dobbiamo migliorare in futuro, in modo da poter partire da una posizione migliore e non lasciare punti ai nostri concorrenti più vicini, evitando che si allontanino da noi nel campionato costruttori”.