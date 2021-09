Non poteva che essere un successo l’inaugurazione di Dantephemera in via Corrado Ricci. La curiosità dei numerosi turisti e ravennati che affollavano la via nella serata di ieri, è stata attratta dai pannelli col volto di Dante dell’artista Marco Miccoli che ti guardano dall’alto del porticato, dalla bacheca con i menù storici tra cui quello del sesto anniversario della morte di Dante nel 1921 dedicato a Corrado Ricci, dai vini con le etichette artistiche Inferno, Purgatorio, Paradiso e dalle scatole dantesche della drogheria San Domenico.

E ovviamente le torte salate alla moda dei tempi di Dante preparate da Angela Schiavina: con erbette, erbe aromatiche e spezie; salsiccia, fegatini di pollo, caciotta morbida; cipolla, pancetta, salvia, uvetta.

Appuntamento tra qualche settimana, in ottobre, con il cambio delle ‘ephemera’ in bacheca, che in poche ore ha già prodotto una lunga lista di espositori, e una nuova proposta gastronomica.

Il progetto vede protagonisti il Centro dantesco, la Dante Alighieri, Ripensando Ravenna, Ravenna Food, Spasso in Ravenna, i commercianti e gli artigiani della zona che hanno vivacizzato la serata con il loro capoprogetto Matteo Bergamaschi del Caffè Teodora.