Ultimi scampoli di feste anche in centro a Ravenna dove gli appuntamenti per celebrare l’Epifania si intrecciano con l’apertura ufficiale dei Saldi invernali 2024, in programma da venerdì 5 gennaio in tutta Emilia-Romagna, così come da delibera regionale. Le promozioni proseguiranno per 60 giorni e si concluderanno dunque il prossimo 4 marzo.

Nel frattempo, si va a chiudere anche il programma degli appuntamenti programmati per questo periodo dal Comitato Spasso in Ravenna, ente per la promozione del centro storico costituito dalle quattro associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio, e punto di riferimento per oltre 150 esercenti della città ad esso affiliati.

Oltre alle luminarie nelle vie, allestite quest’anno con un nuovo design, il Comitato ha pensato alle famiglie, in una serie di appuntamenti fino all’Epifania con piazza J. F. Kennedy, già animata dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, punto di riferimento principale per queste feste.

Nel cartellone, venerdì 5 gennaio “Aspettando la Befana”, laboratorio per bambini e bambine per la creazione della calza da appendere aspettando la vecchietta ed i suoi dolci, in collaborazione con l’associazione Tralenuvole di Ravenna. Appuntamento dalle ore 17 nei pressi dei capanni allestiti sul lato di Palazzo Rasponi Dalle Teste.

Un altro appuntamento in programma è poi quello di sabato 6 gennaio dalle ore 15 con l’arrivo in piazza del Popolo di “Befane in Vespa”, in collaborazione con il Vespa Club Romagna, e sfilata fino a piazza Kennedy.

Per Spasso in Ravenna anche quest’anno un programma ricco di iniziative mirate a promuovere il centro storico, realizzate anche grazie al sostegno de La Cassa, CEAR ed Assicoop Romagna Futura.