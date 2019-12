La Polizia di Stato ha arrestato B.A., 46enne cittadino lughese, per il reato di detenzione ai fini spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere, predisposto dal Questore di Ravenna dr.ssa Loretta Bignardi, nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lugo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comprensorio lughese

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno sottoposto a controllo due persone che si trovavano a bordo di una Audi Q5, che transitava nella zona.

Il passeggero del veicolo è risultato in possesso di una dose di cocaina, del peso di 2g e della somma di 4250 euro; l’uomo ha dichiarato agli agenti di aver appena acquistato dal conducente del veicolo la cocaina che gli era stata sequestrata.

Un approfondito controllo del conducente, e proprietario del veicolo, identificato per il 46enne cittadino lughese B.A., ha consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare ulteriori 700 euro e un involucro risultato contenere 71 grammi di cocaina nascosto fra i vestiti indossati da B.A.

B.A. è stato condotto negli uffici del Commissariato di Lugo e dichiarato in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di legge, trasferito alla Casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.