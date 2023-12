Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo presso il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che andrà a collegare la San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo.

Attualmente è in corso la costruzione dei diaframmi a sostegno del futuro sottopasso in prossimità del passaggio a livello di via Bagnoli, mentre è in fase di ultimazione la risoluzione delle interferenze delle nuove opere da realizzare con i sottoservizi esistenti e con il canale di scolo Fosso Munio.

Già completate le attività di bonifica da ordigni bellici propedeutiche all’avvio dei lavori della nuova rotatoria in corrispondenza della S.P. 253, mentre sono in corso quelle in corrispondenza della futura rotatoria all’incrocio tra le vie Fornazzo, Mattei e Ferrari. Ultimate anche le trincee archeologiche esplorative.



Il nuovo tratto di viabilità, della lunghezza di circa un chilometro, collegherà direttamente – attraverso tre nuove rotatorie e il sottopasso – due importanti assi viari di Bagnacavallo, deviando il traffico ed evitando la formazione di code in prossimità del centro cittadino.

Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna. L’intervento permetterà anche l’eliminazione del passaggio a livello di via Bagnoli, sulla linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna, con vantaggi sia per il traffico stradale che per quello ferroviario.