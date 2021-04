Via Zannoni sarà riasfaltata. È questa la risposta arrivata ai residenti della piccola via nella zona di Piazzale Pancrazi dopo la consegna della raccolta firme che chiedeva una nuova pavimentazione. Troppe le buche lungo la strada; troppe le toppe sgretolate dal passaggio dei mezzi. Via Zannoni, infatti, nonostante la lunghezza esigua, è una strada ad alta densità di traffico, sia auto, sia mezzi pesanti. Un passaggio costante che nel tempo ha rotto l’asfalto in più punti. Paradossalmente, però, quando le vie adiacenti sono state riasfaltate, via Zannoni non è stata presa in considerazione all’interno dei lavori comunali. Così i residenti si sono organizzati e hanno fatto partire la raccolta firme, al termine della quale, alcuni giorni fa, la petizione è stata consegnata agli uffici comunali.

Oggi è quindi arrivata la risposta da parte del Servizio Progettazione Infrastrutture del Comune di Faenza. Non sono stati indicati i tempi, ma via Zannoni sarà inserita nel piano dei lavori per il 2021. La nuova asfaltatura sarà eseguita in base alle attività e alle priorità già in elenco.