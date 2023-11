Il Centro Antiviolenza SOS Donna ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, certe del fatto che i femminicidi e la violenza nelle relazioni di intimità siano una problematica di tipo culturale e sociale che fonda le sue radici in una cultura di stampo patriarcale. Per questo motivo le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza e il rispetto delle differenze di genere sono tra le principali azioni che da sempre la nostra Associazione porta avanti.

Sabato 25 novembre, tra le ore 11.00 e le ore 13.00 e tra le ore 16.00 e le ore 18.00, potrete trovarci presso la Galleria del Centro Commerciale Le Maioliche (Via Bisaura, 1/3) per un banchetto informativo. Il centro commerciale ospiterà un punto informativo del Centro antiviolenza SOS Donna, per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne. Le volontarie dell’Associazione saranno a disposizione delle/dei clienti del centro commerciale per fornire informazioni in merito alle attività del centro antiviolenza.

Segnaliamo inoltre che sabato 25 novembre si svolgerà la manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere, organizzata dal movimento Non Una Di Meno nelle città di Roma e Messina. Per informazioni: https://www.facebook.com/nonunadimeno/

Martedì 28 novembre sarà la volta dell’ormai tradizionale proiezione in collaborazione con il Comune di Faenza. Alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti (Via Scaletta 10 – Faenza) le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna saranno pronte ad accogliervi con un buffet di benvenuto. Seguirà, alle ore 21.00, la proiezione di Un altro domani. Indagine sulla violenza nelle relazioni affettive docufilm di Silvio Soldini e Cristina Mainardi (Italia, 2023, 109’).

Qual è il primo seme della violenza? Come si può riconoscere? Come si può prevenire, come si può immaginare un altro domani? Mettendo insieme testimonianze delle sopravvissute, degli autori di violenza e delle figure incaricate di occuparsi del problema (psicologhe, operatrici dei centri antiviolenza, criminologi, autorità giudiziarie, avvocati, Polizia di Stato, ecc.), si delinea lo scenario di un fenomeno complesso e atavico, inquadrato anche in una prospettiva storica che ripercorre come in Italia siano mutate la sensibilità e la consapevolezza attorno al tema. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

Infine ci teniamo a segnalare altre iniziative che vedono la collaborazione e il sostegno all’Associazione SOS Donna:

Venerdì 24 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, saremo presenti con un intervento al Seminario “La violenza di genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella rete dei servizi” organizzato dall’Ausl Romagna e che si svolgerà presso la Sala D’Attore (Via Ponte Marino 2) a Ravenna.

Giovedì 23 novembre alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Moderno di Castel Bolognese (Via Morini, 24) si terrà la proiezione del film “Anche io” di Maria Schrader (USA, 2022, ‘129). Il 5 ottobre 2017, il “New York Times” pubblica l’inchiesta di Jodi Kantor e Megan Twohey sui crimini sessuali di Harvey Weinstein, produttore cinematografico e predatore seriale, riconosciuto colpevole nel 2020 e condannato a 23 anni di prigione. Durante la serata interverranno le volontarie del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza. Ingresso € 3,50.

Sabato 25 novembre alle ore 16.00 e alle ore 17.00 si terrà la visita guidata Le donne nel Premio Faenza presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Viale Baccarini, 19). La visita guidata (gruppi di massimo 30 persone) sarà curata dalla dott.ssa Claudia Casali. Costo biglietto € 10,00 (parte del ricavato sarà devoluto al Centro antiviolenza SOS Donna di Faenza).

Sabato 25 novembre alle ore 18.00 si svolgerà la tradizionale Passeggiata Silenziosa a Riolo Terme, con partenza dalla panchina rossa del Parco Pertini (Via XXV Aprile, 9) e arrivo alla Rocca di Riolo. Alla partenza interverrà la SPI-CGIL e verrà riposizionata la targa della panchina; presso la Rocca ci sarà un piccolo intervento della Sindaca, del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e di un’operatrice del Centro Antiviolenza SOS Donna di Faenza.

Sabato 25 novembre alle ore 21.00 presso la Casa del Teatro – Teatro Due Mondi (Via G. Oberdan, 7 – Faenza) andrà in scena Barbablù, intenso spettacolo teatrale sulla violenza di genere interpretato da Edoardo Frullini con la regia di Giulia Paoletti. Prima dello spettacolo Accademia Perduta ha previsto un incontro con la regista Giulia Paoletti e le associazioni del territorio, tra cui l’Associazione SOS Donna, per dialogare insieme sulle tematiche dello spettacolo. Biglietti: € 10,00 (intero) € 5,00 (ridotto per under 29). Prevendite biglietti: prenotazioni telefoniche 0546 21306 oppure sul sito vivaticket.

Domenica 26 novembre dalle ore 14.30 alle 17.30 si terrà la camminata solidale Io non sono da sola con partenza dall’Ospedale degli Infermi e arrivo in Piazza della Libertà a Faenza. L’evento è organizzato da AUSL, in Piazza si terranno letture, musiche a tema e distribuzione di materiale informativo del Centro antiviolenza SOS Donna. Sarà presente anche l’Associazione di volontariato Artincouselling.

Saremo presenti inoltre alle diverse iniziative organizzate dai Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Per conoscere tutte le iniziative contenute nel calendario di eventi promosso dall’Unione della Romagna Faentina per celebrare la ricorrenza del 25 novembre visita: www.romagnafaentina.it

SOS Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di supporto e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite l’organizzazione di eventi, pubblicazioni e corsi di formazione. Ogni offerta raccolta sarà destinata al centro antiviolenza SOS Donna di Faenza per la realizzazione di progetti di uscita dalla violenza per le donne e le/i loro bambini.